Fourth Grade
Carter Agnew, Kaiden Agnew, Connor Allen, Kileigh Amell, Gabriella Arellano, Josie Ariss, Chloe Austin, Damien Babcock, Jacob Baillie, Addison Balzer, Amarah-Mae Barton, Ari Behar, Avery Bernard, LaNora Bierwirth, Calli Birge, Morgan Birmingham, Jonathan Bloomingdale, Adalyn Bowen, Raegan Brabant, Evan Brewer, Aspyn Brock, Lloyd Brunger, Robert Bryce III, Abigail Bump, Kiley-Jo Bundy, Olivia Burke, Lula Calhoun, Cruz Cantu, Elliana Carpenter, Darvonte Carr, Kaylynn Caswell, Kristie Caswell, Charles Ciarlino, Allison Clark, Jensen Cocke, Dustin Cohoon, Cooper Collard, Ian Costello, Christopher Cowgill II, Chase Crackel, Maria Dalley, Matthew Daniels II, Brooklynn Davis-Acrey, Iva DeLong, Abel Dobis, Jackson Dockery, Mariah Donelson, Kendrick Dowen, Christian Downing, Allison Doyle, Michael Dwyer, Kaden Dygert, LillyAnne Easlick, Isaiah Elkins, Ryder Elwell, Vivia Fear, Arnold Flint, Brooklynn Franzel, Kinsley Friend, Finley Fuller, Beau Garrison, Jagger Garrison, Jax Geer, Ethan George, Ivy Goble, Jacob Gooding, Annavay Gotham, Jacob Gray, Jacek Groesbeck, Gavin Grove, Kelly Gruzd, Wyatt Hammond, Isabella Harrell, Nicholas Hauger, Jaxson Hebekeuser, Candice Hedger, Amiyah Hilliard, Maddysen Hobart, Evan Hodack, Karenia Hodelin, Cheyenne Holmes, Maryann Hurrell, Jace Jacklin, Kennedy Jones, Andrew Keith, Zoie Klein, Bryce Kraus, Edward Kurtz, Braylon Lake, Seth Lamrouex, Ethan Langford, Kameron Lindroth, Ashlynn Luna, Dylan Marcum, Gibson Matrau, Parker Matthews, Genevieve McGuinness, David McNamara, Julian McNamara, Scarlett McNeill, Maxton Mecomber, Jacob Meyer, Aliyah Miller, Owen Minton, Kaden Mishler, Carter Moore, Jayson Moore, Ella Moreno, Lyla Morgan, Andrew Murawa, Abriella Nick, Claire Nosis, Madison Novak, Garrett Ockerman, Eero Pakkala, Liam Palethorpe, Ronan Palethorpe, Kenneth Palmer, Michael Patrix II, Kendra Perez, Annalina Peterson, Roman Pierce, Gideon Pitkowicz, Aubrey Platt, Izabel Platzer, Aaron Poag, Jackson Poag, Jordan Porter, Bryce Prickett, Gavin Ramirez, Nevaeh Reist, Brooklyn Richmond, Leah Rodriguez, Sarah Rogers, Emery Roka, Juliette Roth, Greyson Rusk, Charlize Saba, Elizabeth Sailor, Flora Scheffler, Vanessa Schueler, Mila Scott, Bennett Scrimger, Michael Sego, Samantha Shane, Kali Shattuck, Karlee Simmons, Rochelle Slaght, Andrew Smelser, Meadow Smith, Spencer Sobak, Rylan Soldan, Logan Spencer, Alexis Spragg, Reeyse Sprague, Jameson Stowers, Destiny Taphouse, Hunter Taphouse, Khaleesi Taphouse, Emmalyn Thompson, Delaney Tobias, Anderson Usher, Jaidan Vanderlip, Elizabeth Verlinde, Myles Vik, Addilyn Vincent, Kailynn Vincent, Fletcher Walker, Danielle Warner, Ella Watkins, Caleb Weddle, Payton Weisenburger, Joycelyn Wendt, Kyra Wherry, Logan Whitaker, Samantha White, Jalissa Wildermuth, Owen Wiles, Rozlynn Wilusz, Claire Woodworth, Grady Worthington and Hailey Zayas.
Fifth Grade
John Aldridge, Abigail Beattie, Gabbriellah Becker-Young, Aiden Beckman, Abigail Bittner, Ashlynn Bodbyl, Lanndon Boone, Annabelle Bowen, Jamie Boylan, Brooklyn Brecht, Adison Brown, Carter Brown, Jaiden Brown, Macen Brown, Zayla Brown, Zia Bruckman, Taylor Buck, Dominick Buckner, Kennedy Buza, Adelyn Cannon, Jaylynn Carie, Lanigan Carpenter, Cameron Carr, Isabella Clark, Keegan Conder, Collyn Cords, Elijah Cowden, Faris Darling, Riley Dean, Abbigail Dibean, Charlie Diem, Lillain Dinkins, Kaitlyn Dutt, Matthew Easlick, Julian Edgington, Mitchell Emerson, Leonidas Erfourth, Gunnar Evans, Faith Ferrell, Sophie Fox, Nathan Frasier, Tyler Freeman, Josiah Gerona, Evelynn Gillett, William Gobel, Bryce Gute, Cashton Guysky, Adriana Hall, Ava Hall, Kevin Hall, Lilee Hall, Mason Hall, Landon Harrand, Aleigha Haven, Jacob Hemenway, Tempest Herald, Izabel Houghtaling, Blake Huff, Elijah Idle, Karlie Idle, Aldin Jenkins, Max Jenkinson, Jason Johnson, Rylie Johnson, Brooklyn Jones, Caleb Jurhs, James Kelly, Peyton Kuruda, Gabriel LaMay, Carter Lamrouex, Jenna Langford, Ian Larkins, Vangeline Laverty, Bentley Lawrence, Sophia LeMarble, Adalene Leon, J’waun Lewis, Everett Little, Lilly Lloyd, Lola Lobb, Onna Lopez, Kaylynn Luna, Levi Manial, Hayden Martin, Ivana Martin, Lexi Martin, Gracelyn McCrimmon, Ava McCroan, Cordelia McGowan, Javontae McNamara, Bronson Meeuwse, Adyson Miculka, Travis Moore, Mylah Morris, Bentley Nalley, Zephyer Nelson, Avah Palatka, Macie Papanek, Ella Parker, Emma Parker, Donovan Pauldine, Zoey Perez, Drew Peterson, Paytin Ponton, Cooper Powell, Harper Powell, Raygan Raatz, Odin Radzyminski, Cisaleigh Ramirez, Delia Reidsma, Cadence Richards, Parker Richards, Lucy Riley, Nova Riley, Sabrina Rittenberg, Nathaniel Rodriguez, Cali Root, Samantha Ross, Gabriella Rugg, Malina Ruhl, Lillian Salzwedel, Matthew Salzwedel, Abby Sanchez, Claire Schmitz, Willow Scott, Trevor Senk, Aaron Shaulis, Cohan Skutt, Ava Spencer, Steven Sutherby Jr.-Kellogg, Elijah Thomas-Spencer, Adriana VanAmburg, Kendall Vogl, Keaton Walker, Taylor Walker, Jillian Welz, Lyric West, Braxton White, Ava Whitehead, Logan Workman and Brooklynn Wright.
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