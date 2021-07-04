Sixth Grade
Allen, Madelyn Grace; Ariss, Liam James; Bagwell, Christopher Howard; Bailey, Zander Edward; Bartlett, Caden James; Behl, Hunter Alan; Berry, Elayna Lynn; Blaha, Alexis Marie; Brainerd, Braelynn Rose; Brandt, Aubrey Francis; Brown, Arianna Jean; Burbank, Matthew James; Butcher, Rylie Maylen; Canfield, Ryder John; Caswell, Hailie Elizabeth; Ciarlino, Julia M; Cook, Kayden James; Dallas, Ariston Christopher; Dalley, Gabrielle Catherine; Daniels, Aiden LaVern Edward; Daniels, Isiah Ryely Almond; Davidson, Levi Grace; Dawes, Joseph Jerome; Dawson, Marley James-Robert; DeFrenn, Aiden Ronald; Doyle, Jacob Glen; Ebert, Lilian Ava; Elkins, Molly Steele; Emerson, Porter Davis; Fedewa, Jaxon D; Fisher, Elizabeth Nicole; Franzel, Kameron Walter; Freeman, Adysen Rose; Garcia, Tahya Lynn; Garza, Aubrianna Nicole; Gibson, Jacob Lawson; Gobel, Anna Louise; Grinnell, Kendal Kristina; Gunther, Ethan Fabian; Guru, Jordyn Paige; Hall, Haley Marie; Hall, Logan L; Harris, Isabella M; Hauger, Jacob Thomas; Hawes, Lanedan G; Hawley, Andrew Travis; Hayes, Mackenzie Ann; Heinig-Schliska, Jazzlynn Luv; Heise, Peyton Dale Dean; Hemenway, Megan E; Hilliard, Marqwone M; Hotchkiss, Sloan Mae-Marie; Houghtaling, Cadence Louise; Jenkinson, William Joseph; Jensen, Zachary F; Jerry, Issac Paul; Johnson, Makenna A; Kennedy, Raylyn Lee-Marie; Klawuhn, Noah Raymond; Knoblauch, Isaiah; Krawczyk, Evan George; Lawrence, Lukas S; LeConte, Nevaeh Jolie; LePior, Reece Marie; Lintner, Ainsley Claire; Lobb, Grace Elizabeth; Mahoney, Adeline Christine; Maier, Ryan Richard; McMillan, Riley Paige; McNamara, William Thomas; Mead, Lillian Marie; Miller, Alyssa Nicole; Miller, Kai Thomas-Georg; Mitts, Kolten Allen; Newell, Talon J; Norman, Lucy; Novak, Matthew Jayden; Octubre, Jobriel John Albynn; Oliver, Logan Duane; Pakkala, Amara Jolee; Paksi, Aidan Michael; Patrick, Reed T; Pauldine, Dylan Paige; Perkins-Oldham, Kayla Rose; Pierce, Stone William; Platzer, Raylynn Marie; Ramos, Sienna G; Raymond, Leha May; Reed, Braden Douglas; Reed, Brady M; Reidsema, Drake W; Reveles, Isabelle Renee; Salander, Jackson E; Salander, Kaitlyn Mae; Shannon, Jessie; Shattuck, Khloe Elizabeth; Smelser, Nathan T; Somers, Jayden Neal; Swarthout, Gabriell L; Sweet, Lincoln James; Taylor, Nathanael Charles Brian; Thompson, Cyril Edward; Valasek, Jackson Robert; Walz, Zander Michael; Weigold, Justin Lee; White, Drew Michael; Woods, Madison Joy
Seventh Grade
Ackley, Eden Patrick; Allison, Dylan Ryan; Archer, Levi Jacob; Baade, Maxwell Elliott; Bassett, Britni N; Bigelow, Brooklynn Rae; Bila, Addison Rose; Brandon, Zachary W; Brecht, Madilyn Ruth; Buggs, Raya Lynn; Burnett, Brooklyn Rose; Bushong, Breyana Bailey; Clark, Andrea Marie; Cole, Sage Rose; Cooley, Zoe Mae; Crackel, Drew William; Crandell, Emma Susan; Davis, Paige Ann; DeLong, Ellen; DeLong, Lestat Jacob; Dorn, Gregory John; Dornbos, Shyanne Elizabeth; Downing, Isabella M; Dwyer, Danica Elizabeth; Eavy, Jonathan Spencer; Gokee, Blake Richard; Golombisky, Lydia Ginger; Gray, Hayden Blue; Greenman, Colin Joseph; Gute, Brenna L; Haddix, Justin Allen; Hagan, Madilyn A; Harper, Caroline Elizabeth; Harrand, Evelyn Mae; Harris, Alexis Ann; Hathaway, Liam Alexander; Hebekeuser, Paige M; Heinig-Schliska, Megan Nicole; Hilliard Jr., Antonio T; Hoffman, Gabriel; Hosler, Judith Patricia; Howard, Colby Johnny; Hrncharik, Audri Mae; Jaime, Logan Edward; Jaymason, Madison Michele; Jaymason, Wyatt Westyn; Johnson, Andie Jo; Johnson, Gavin James; Jones, Cassidy Ann; Jones, Claire Ann; Jones, Leah Lynn; Jurhs, Tyler Robert; Kildee, Hunter D; Konsdorf, Xavier D; Kucish, Treven Michael; Lamrouex, Peyton Marie; Lamrouex, Tristan Scott; Lentz, Mia Phebe; Long, Jordyn L; Lowrance, Logan Hunter; Mackay, Jackson Darrell Owen; Martin, Allison Marie; McVay, Onaleigh Lucinda; Michael-Davis, Lillian G; Miculka, Carter Richard; Miller, Jalyn M’Kenzie; Morse, Baylin Christin; Nagel, Gwenth Rose; Neese, Benjamin Andrew Michael; Nesbit, Kylee Rose; Nixon, Felicity Marie; Norton, Jace Marlon; Palatka, Andrew Michael; Patrick, Liam S; Poag, Ava Rae; Reath, Emmah Maelynn; Reeves, Aubrey Ann; Root, Isabel Scout; Savage, Dominic; Schemenauer, Quinn Lorena; Senk, Adam Dean; Shannon, Sarina; Shattler, Lillien M; Shell, Lilian Lucille; Slomkowski, Colin Ray; Smith, Jayden James; Smith, Lexi R; Spielman, Tayloe Anne; Stebleton, Owen Matthew; Steinley, Mason Steven; Stevens, Isabella Ann; Sydow, Harrison L; Sydow, Jackson J; Terry, Robert James; Tyrrell, Paxson Taylor; Varner, Zane Alexander; Walker, Tucker Sawyer; Walter, Lexi Daniella; Webb, Adrienne Tamia; White, Abigail C; Wicker-Sanders, Kaden Lee; Wiedman, Nikoless Michael; Wilson, Sophia Morgan; Worthington, Kira E; Yerrick, Kara Elizabeth; Yoho, Barett Austin
Eighth Grade
Adams, Jentry Alice; Agnew, Charles Richard; Aguirre, Santiago Domingo; Alana, Jozlyn Sue; Ariss, Dominic Taylor; Ariss, Owen Christopher; Banghart, Alice Margaret; Barnhill, Zeriah M; Bermudez, Kyle Ashley Acalain; Binger, Blake Lee; Bird, Dominick Mykel; Boggs, Wyatt George; Brown, Sophie Lucille; Burbank, Alana Michelle; Butts, Jonah Gerald; Caswell, Camden Floyd; Cobb, Abigail May; Collard, Addison Lea; Collard, Lauren Elizabeth; Cramer, Arianna Maria; Decker, Jordan Michael; Doty, Caleb Michael; Easlick, Emily Elizabeth; Eastman, Skyler Mikael; English, Jaylin Marie; Erfourth, Simon Andrew; Etchison, Charlie Nicole; Fedewa, Gavin Steven; Feldpausch, Owen Timothy; Fleming, Destiny Jean; Goldman, Elizabeth Rose; Hart, Hannah Lee; Hawes, Alexiss Dianna; Hertzer, Hannah Isabel; Hier, Kyra Elizabeth; Hites, Haylee; Houghtaling, Caleighann Marie; Hurrell, Maximum Jayden; Jenkinson, Josie Mae; Josselyn, Jaidyn A; Kelley, Jasmine Ray; Kraus, Ethan Daniel; LaMay, Brandice Nikole; LaMay, Connor Thomas; Lamrouex, Jackson Oliver; Lang, Jenna Rose; Lawrence, Sophia Lynn; Lazar, Maxwell S; Lewis, Tucker Lee; Libby, Amber Nicole; Lighthill, Leelynd Michael; Livingston, Jack R; Lorencz, Montana Elizabeth; Marsden, Kameron Edward; Maurer, Mason John; McCroan, Elizabeth Rose; McCurdy, Nicholas George; Minton, Caden; Mofield, Desiree Noelle; Moore, Carson William Richard; Nelson, Joslyn Malie; Newell, Madalynn Ann; Newman, Jordan Anthony; Nichols, Seth Everett; Nidiffer, Nicholas William; Nolph, Charles W; Norton, Evan William; Palacio, Carter Dean; Palmer, Seth Martin; Paris, Gabrielle; Patrick, Hoyt Dallas; Pearl, Joshua Falor; Peterson, Delaina Marie; Peterson, Quinn Marie; Petlach, Jeremiah Johnson; Podolan, Donavyn Martin; Rann, Olivia Grace; Read, Cali Jo; Roose, William L; Roth, Abigail Elizabeth; Rye, Zachary Roay; Salander, Cooper Ash; Shattuck, Matthew Martin; Simmons, Kennedi Layne; Smith, Megan Danielle; Soukup, Benjamin Jack; Stechschulte, Connor C; Stinson, Kadon G. Michael; Strauss, Mackenzie Elizabeth; Strauss, Madison Jane; Summerland, Natalie Mae; Tkaczyk, Twiggy Anne; Toppings, Kaylee Lynn; Turner, Dakota H; Turnwald, Ian Richard Scott; Usher, Madelyn Charlotte; Warth, Anna Jo; Webb, Alexzander Thomas; West, Julionna Lynne; White, Ashton Lee; Wilhelm, Morgan Faith; Woodbury, Autumn Dawn; Woodruff, Ayden Raymond; Woodworth, Michael John; Yoho, Weston Hunter; Zelenka, Danielle Kaye; Zerod-Ely, Elijah Paul
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