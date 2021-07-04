Fourth Grade
John Aldridge, Payton Austin, Kaleb Beagle, Abigail Beattie, Gabbriellah Becker-Young, Ashlynn Bodbyl, Annabelle Bowen, Brooklyn Brecht, Landon Brooks, Adison Brown, Jaiden Brown, Macen Brown, Zia Bruckman, Taylor Buck, Kennedy Buza, Adelyn Cannon, Jaylynn Carie, Lanigan Carpenter, Cameron Carr, Allison Caverson, Isabella Clark, Keegan Conder, Collyn Cords, Elijah Cowden, Faris Darling, Riley Dean, Abbigail Dibean, Charlie Diem, Lillain Dinkins, Kaitlyn Dutt, Matthew Easlick, Julian Edgington, Mitchell Emerson, Leonidas Erfourth, Gunnar Evans, Sophie Fox, Nathan Frasier, Tyler Freeman, Josiah Gerona, Evelynn Gillett, William Gobel, Harlow Good, Faith Gouldman, Bryce Gute, Cashton Guysky, Adriana Hall, Ava Hall, Kevin Hall, Mason Hall, Landon Harrand, Jonathan Hart, Aleigha Haven, Jacob Hemenway, Tempest Herald, Izabel Houghtaling, Aliyah Hubbard-Scott, Blake Huff, Karlie Idle, Patrick Ireland, Aldin Jenkins, Max Jenkinson, Jason Johnson, Rylie Johnson, Brooklyn Jones, Caleb Jurhs, Peyton Kuruda, Gabriel LaMay, Carter Lamrouex, Jenna Langford, Vangeline Laverty, Sophia LeMarble, Adalene Leon, Collin LePior, Rayne Lewis, Everett Little, Lilly Lloyd, Lola Lobb, Onna Lopez, Levi Manial, Hayden Martin, Ivana Martin, Lexi Martin, Gracelyn McCrimmon, Cordelia McGowan, Bronson Meeuwse, Amelia Miceli, Adyson Miculka, James Miner, Travis Moore, Mylah Morris, Julian Munoz, Avah Palatka, Ella Parker, Emma Parker, Donovan Pauldine, Harper Powell, Raygan Raatz, Odin Radzyminski, Cisaleigh Ramirez, Delia Reidsma, Cadence Richards, Parker Richards, Lucy Riley, Nova Riley, Sabrina Rittenberg, Ethan Robinson, Nathaniel Rodriguez, Cali Root, Samantha Ross, Gabriella Rugg, Malina Ruhl, Lillian Salzwedel, Abby Sanchez, Claire Schmitz, Willow Scott, Trevor Senk, Elijah Shattler, Aaron Shaulis, Cohan Skutt, Steven Sutherby Jr.-Kellogg, Aiden Sutter, Grace Sweet, Nickolas Thayer, Adalyn Thomas, Elijah Thomas-Spencer, Kendall Vogl, Taylor Walker, Ethan Wallace, Jillian Welz, Jacob Wenzlick, Braxton White, Madisyn White, Ava Whitehead, Logan Workman, Brooklynn Wright
Fifth Grade
Helena Alto, Samuel Baade, Masen Beach, Olivia Binger, Addison Birmingham, Aubrey Boggs, Preston Bolton, Coltin Burnett, Morgan Bush, Aydin Butcher, Alaina Butte, Isaac Butts, Chance Cantu, Mason Carignan, Camden Cherry, Cameron Clark, Gabrielle Conklin, Josie Cook, Madelynn Crain, Abby Crandell, Ulric Criner, Logan Cross, William Cutsinger III, Shelly Daniels, Faith Darling, Kevin DeFrenn, Mara DeLong, Mylee Doan, Abagail Downing, Adilyn Doyle, Brayden Drury, Azailya Durham, Jacob Eavy, Max Eckmyre, Madison Elwell, Nicholas Evon, Isaac Feldpausch, Macy Fiedler, Jordyn Flanner, Samantha Foster, Devlin Frederick, Taylor Friend, Natalie Gage, Payton Garnhart, Gunnar Garrison, Leigha Genovese, Talan Genovese, Roberta Golombisky, Bailey Gould, Keyera Grace, Jackson Griffin, Jackson Harris, Bella Hebekeuser, Julian Hittle, Braylon Hrncharik, Elizabeth Hughes, Seth Ihm, Natalie Jaime, Kyera James, Terek Johnson, Lacey Kaye, KhiaLa Keyes, Jonus King, Kanden Kline, Macey Kline, Mason Klockziem, Braxton Koterba, Brady Lab, Juniper Langdon, Christian LeConte, Keira Lee, Rylee Leix, Parker Livingston, Ethan Long, Koehn Long, Dez Lupu, Bryce Manning, Caleb Marsden, John Matousek, Emma Maynard, Tanner McGuckin-Buck, Connor Miller, Edward Miller, Kadence Miller, Isabelle Monroe, Lukas Monroe, Camden Moore, Jacob Moore, Cammi Morgan, Jace Mustafa, Brayden Myers, Zoey Myers, Caiden Nidefski, Noah Nidiffer, Gracie Ockerman, Mya Ott, Dwane Palmer, Sophia Palmer, Lux Parisian, Eli Parker, Sylvia Passow, Levi Pierce, Jordyn Putney, Brady Rappuhn, Breeah Reed, Bailey Reid, Grace Rodriguez, Harper Root, Charles Rust, Anthony Saba, Emma Sanchez, Charlie Schmitz, Lianna Shaulis, Aiden Sieb, Katelyn Simmons, Navraaj Singh, Joseph Slaght, Kaleigh Slingerland, Jackson Smith, Sunni Smith, Lillian Smithingell, Luke Snyder, Leighton Sobak, Keagan Spielman, John Starr, Ethan Stechschulte, Carter Thrasher, Delani Tollefson, Sophia Treloar, Gabriel Valdez, Elyse Varner, Sadie Voss, Summer Walker, Curt Warner, Kayleann Webb, Leigha White, Annaleigha Wilcox, James Wisler, Eli Worthington, Mackenzie Zayas
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